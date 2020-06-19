بعد سعاد .. "ستاشر" فيلم مصري جديد في مسابقة مهرجان "كان "

اختارت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي الفيلم المصري "ستاشر"، للمخرج سامح علاء ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة ليكون أول فيلم مصري قصير يرشح للسعفة الذهبية منذ بداية الجائزة في تاريخ المسابقة.

الفيلم من انتاج فيج ليف ستوديوز وقام بانتاجه محمد تيمور بالتعاون مع المنتج مارك لطفي وشارك في الانتاج كل من احمد زيان ومهاب شهاب، بالإضافة للمنتج الفرنسي مارتن جيروم.

وقال المنتج مارك لطفي، أن سامح علاء يعتمد في فيلمه هذا على تكثيف الدراما في

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الصورة ومن خلال تكويناته حكي قصة مركبة بتلقائية وبساطة واظن انه سيكون من اهم المخرجين في مصر قريبا. وهو ما حمسه للمشاركة في إنتاج الفيلم.

ووصف "مارك" شراكته مع محمد تيمور بأنها شراكة جديدة ومهمة ستثمر عن افلام ومشاريع أخرى قريبا وهو سعيد ان تيمور قاد المشروع ببراعة، واما عن شريكه المستمر أحمد زيان فهو كالعادة قاسم مشترك في كل

النجاحات.

كما قال المنتج محمد تيمور أن مخرج الفيلم سامح علاء تجمعه به صداقة طويلة وهو يؤمن أنه موهبة مميزة جدا وانه يقدم سينما مختلفة لهذا اقدم على انتاج على هذا الفيلم، اما عن تجربة تعاونه مع المنتجين مارك لطفي وفريق عمل فيج ليف فهو سعيد بهذا لانهم كانوا خير داعم فهو تعاون سهل الطريق للنجاح.

جدير بالذكر ان فيج ليف ستوديوز يمثل مصر في فعاليات كان المختلفة بفيلمين هما ستاشر في مسابقة الأفلام القصيرة، وفيلم "سعاد"، والذي يشارك في الاختيارات الرسمية لكان، للمخرجة ايتن امين، وانتاج سامح عواض ودرة بوشوشة ومارك لطفي ومحمد حفظي.