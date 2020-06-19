ياسمين صبري تنشر صورة لها منذ أكثر من عشر سنوات

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، منذ عام 2008 وبجانبها صورة أخرى لها يرجع تاريخها ل2018.

سألت ياسمين جمهورها عن التغييرات التي طرأت عليها خلال عشر سنوات فقالت " اتغيرت اوي صح ولا لاء ؟

بعد دقائق معدودة من نشر الصورة تفاعل الجمهور

مع الصورة وبدأت التعليقات تنهال عليها.

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يذكر أن ياسمين صبري خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل فرصة تانية مع أحمد مجدي وأيتن عامر والذي شهد جدل كبير على منصات التواصل الاجتماعي أثناء عرضه.