لسة أحبك.. أغنيه جديدة لـ ناصيف زيتون بتوقيع عمر صباغ

يعيش الموزع الموسيقى عمر صباغ خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفنى، حيث يتعاون مع عدد كبير من المطربين فى ألبوماتهم أو سينجل جديدة، ويتعاون مع المطرب ناصيف زيتون فى أغنية سينجل باللهجة الخليجية بعنوان "لسة أحبك"، من كلمات عماد الأسعد، وألحان أحمد بركات، كما يتعاون المطرب فارس كرم فى أغانىمن ألبومه الجديد مقرر تقديمها خلال الفترة المقبلة.
ويتعاون عمر صباغ مع النجم عاصي الحلاني في أغنية سينجل من كلمات وألحان حسن عيسى، كما يتعاون أيضا فى أغنية مع الفنانة بلقيس، والنجمة يارا فى أغنية جديدة "سينجل"من كلمات أحمد ماضي وألحان
يذكر أن آخر أعمال عمر صباغ أغنية بعنوان "ما حد يحس بالعاشق" للنجمة ديانا حداد، وهى من كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان، وأغنيه "خط أحمر" للمطرب جوزيف عطية، وهى من كلمات فراس الحبيب،وألحان بسام مهدي، وإخراج كفاح بلاني، كما يأتى طرح أغنية "خط أحمر" بعد فترة من التأجيلات، حيث سبق وأعلن عن طرحها فى وقت سابق من العام وتحديدًا فى شهر فبراير الماضي.
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