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لسة أحبك.. أغنيه جديدة لـ ناصيف زيتون بتوقيع عمر صباغ

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يعيش الموزع الموسيقى عمر صباغ خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفنى، حيث يتعاون مع عدد كبير من المطربين فى ألبوماتهم أو سينجل جديدة، ويتعاون مع المطرب ناصيف زيتون فى أغنية سينجل باللهجة الخليجية بعنوان "لسة أحبك"، من كلمات عماد الأسعد، وألحان أحمد بركات، كما يتعاون المطرب فارس كرم فى أغانى

من ألبومه الجديد مقرر تقديمها خلال الفترة المقبلة.

 

ويتعاون عمر صباغ مع النجم عاصي الحلاني في أغنية سينجل من كلمات وألحان حسن عيسى، كما يتعاون أيضا فى أغنية مع الفنانة بلقيس، والنجمة يارا فى أغنية جديدة "سينجل"من كلمات أحمد ماضي وألحان

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طارق أبو جودة.

 

يذكر أن آخر أعمال عمر صباغ أغنية بعنوان "ما حد يحس بالعاشق" للنجمة ديانا حداد، وهى من كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان، وأغنيه "خط أحمر" للمطرب جوزيف عطية، وهى من كلمات فراس الحبيب،وألحان بسام مهدي، وإخراج كفاح بلاني، كما يأتى طرح أغنية "خط أحمر" بعد فترة من التأجيلات، حيث سبق وأعلن عن طرحها فى وقت سابق من العام وتحديدًا فى شهر فبراير الماضي.

 

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