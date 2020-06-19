وجهك الثاني أحدث كليبات ديانا كرزون بتوقيع عثمان عبود

تستعد النجمة الأردنية ديانا كرزون لطرح فيديو كليب جديد بعنوان "وجهك الثاني"، من كلمات قصي عيسى، ألحان علي صابر، توزيع عثمان عبود، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يويتوب والقنوات الفضائية.
من ناحية أخرى طرحت ديانا كرزون مؤخرا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" أغنية "صعب أقدر" من كلمات قصى عيسى، وألحان علي صابر،وتقول كلماتها: "كاره كلشى بغيابك صوتى وروحى وإحساسى وكلام الناس.. والحيرة إنى إلى يحبك موت لا تبخل عليه بصوت إذا تبعد عليه أموت، غيره غيره".
وفى وقت سابق، شاركت النجمة الأردنية ديانا كرزون، فى مناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الاستقلال فى الأردن،حيث نشرت المطربة ديانا كرزون صورها على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، وهى ترتدى ملابس عسكرية وفى يدها العلم الأردنى للتعبير عن سعادتها بذكرى عيد الاستقلال وعلقت قائلة: "ونعشق ترابك سهلك والوادى بحرك والصحرا شمالك وجنوب".
وكانت قد انضمت المطربة الأردنية ديانا كرزون، إلى الحملة التى أطلقتها وزارة الثقافة الأردنية "عَلَمُنا عَالٍ"، التى تهدف إلى رفع الأعلام الأردنية فوق كل البيوت والمبانى، احتفاءً بالذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.
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