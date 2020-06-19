وجهك الثاني أحدث كليبات ديانا كرزون بتوقيع عثمان عبود

تستعد النجمة الأردنية ديانا كرزون لطرح فيديو كليب جديد بعنوان "وجهك الثاني"، من كلمات قصي عيسى، ألحان علي صابر، توزيع عثمان عبود، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يويتوب والقنوات الفضائية.

من ناحية أخرى طرحت ديانا كرزون مؤخرا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" أغنية "صعب أقدر" من كلمات قصى عيسى، وألحان علي صابر،

وتقول كلماتها: "كاره كلشى بغيابك صوتى وروحى وإحساسى وكلام الناس.. والحيرة إنى إلى يحبك موت لا تبخل عليه بصوت إذا تبعد عليه أموت، غيره غيره".

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وفى وقت سابق، شاركت النجمة الأردنية ديانا كرزون، فى مناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الاستقلال فى الأردن،

حيث نشرت المطربة ديانا كرزون صورها على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، وهى ترتدى ملابس عسكرية وفى يدها العلم الأردنى للتعبير عن سعادتها بذكرى عيد الاستقلال وعلقت قائلة: "ونعشق ترابك سهلك والوادى بحرك والصحرا شمالك وجنوب".

وكانت قد انضمت المطربة الأردنية ديانا كرزون، إلى الحملة التى أطلقتها وزارة الثقافة الأردنية "عَلَمُنا عَالٍ"، التى تهدف إلى رفع الأعلام الأردنية فوق كل البيوت والمبانى، احتفاءً بالذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.