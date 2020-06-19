حالتها النفسية .. الكشف عن سر تأخر الحالة الصحية لرجاء الجداوي

نفى الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي، خروجها من مستشفي أبو خليفة للعزل الطبي ونقلها إلى مستشفي أخرى، مؤكدين على أن حالتها الصحية لا تسمح بذلك.

كما أثبتت نتائج تحاليل المسحة الثالثة، التي أجرتها ايجابية إصابتها بفيروس كورونا.

وأكد الفريق الطبي المعالج، استمرار تواجد رجاء الجداوي في العناية المركزة بسبب قلة نسبة الأكسجين في الدم، وهي على جهاز تنفس صناعي موصّل بجهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين، والذي يدخل

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من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين وليس عن طريق أنبوبة حنجرية، ودرجة حرارتها 37 درجة و الضغط و النبض مستقرين، وبالنسبة للأكسجين في الدم يتراوح ما بين 98 و97، وان سبب تأخر حالتها الصحيه هو سوء حالتها النفسية .

جدير بالذكر ان الفريق الطبي أكد علي أن حقنها بمصل البلازما

مؤخرًا حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابى فيروس كورونا المستجد "Covid19"، بوزارة الصحة، لم يؤثر بالسلب ولا الإيجاب على حالتها الصحية، مشيرًا إلى أن جهاز الـ "سيباب" التى تتواجد عليه، هو سبب استقرار حالتها، وعدم تدهورها، و ان رغبة أسرتها في نقلها الي مستشفي خاصه غير مخصصة لمصابي كورونا، سيكون هناك خطوره عليها بسبب حاجتها الدائمه لجهاز سيباب طوال الوقت .

يذكر انه، تم نقل الفنانة القديرة رجاء الجداوي إلى مستشفى ابو خليفة بالاسماعيلية، فجر عيد الفطر المبارك، وذلك بعد تأكد اصابتها بفيروس كورونا.