فن ومشاهير

هاله فاخر تلتحق بـ داليا مصطفى في قبل الأربعين

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التحقت الفنانة هالة فاخر بفريق عمل فيلم قبل الأربعين بمشاركة مجموعة من النجوم الشباب الذين يعودون من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.

 

وفيلم قبل الأربعين سيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام ومن إنتاج شركة "بروماكس" للإنتاج والتوزيع السينمائي

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لمالكها المنتج شادي صبرة ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم، وقد تم التعاقد مؤخرا مع عدد من الفنانين من بينهم الفنانة داليا مصطفى والفنانة بسمة.

 

يذكر أن الفنانة القديرة هالة فاخر شاركت مؤخرًأ في بطولة مسلسل سكر زيادة، وضم المسلسل مجموعة من النجوم منهم نادية الجندي، ونبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، ويظهر العديد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم أحمد السقا، ونانسي عجرم، وبيومي فؤاد، وروجينا، وخالد أنور، وهنادي مهنى، ومليان السيد، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.

 

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