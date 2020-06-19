خالد النبوي يعلن عرض المهاجر والمصير على نتفليكس

نشر الفنان خالد النبوي صورة له من أحد مشاهد فيلم المهاجر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، وذلك بمناسبة عرض منصة نتفليكس لكل من فيلم المهاجر والمصير والناصر.

علق النبوي على الصورة قائلًا " المهاجر، المصير، الناصر الآن على نتفليكس "

تفاعل عدد كبير من جمهور النبوي مع صورته فحصل على إعجاب أكثر من 5 آلاف شخص

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والعديد من التعليقات بعد فترة قصيرة من نشر الصورة.

يذكر أن خالد النبوي خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل لما كنا صغيرين وهو من بطولة محمود حميدة وريهام حجاج وغيرهم من النجوم ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.