نشر الفنان خالد النبوي صورة له من أحد مشاهد فيلم المهاجر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، وذلك بمناسبة عرض منصة نتفليكس لكل من فيلم المهاجر والمصير والناصر.
علق النبوي على الصورة قائلًا " المهاجر، المصير، الناصر الآن على نتفليكس "
تفاعل عدد كبير من جمهور النبوي مع صورته فحصل على إعجاب أكثر من 5 آلاف شخص
يذكر أن خالد النبوي خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل لما كنا صغيرين وهو من بطولة محمود حميدة وريهام حجاج وغيرهم من النجوم ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد النبوي يعلن عرض المهاجر والمصير على نتفليكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.