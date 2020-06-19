بوسى شلبى تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

كشفت الإعلامية بوسي شلبي، طبيعة الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، وأكدت أن حالتها الصحية تتوقف على تحسن رئتيها، حتى تستطيع مقاومة الفيروس والقضاء عليه.

وسيطرت حالة من الحزن والقلق على الوسط الفني، بسبب عدم استقرار الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، وشفائها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونقلها إلى مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية.



وقالت المذيعة بوسي شلبي، إن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي متوقفة على تحسن حالة رئتيها.

وأضافت بوسي، أن الجداوي، تتعامل مثل أي مريض يتلقى العلاج داخل مستشفى العزل، ونفت وجود أية مميزات في

تعاملهم معها، أو وجود تفريق وصلاحيات أكثر لها.

وأوضحت بوسي شلبي على أن العدوى لم تنتقل لرجاء الجداوي، أثناء تواجدها بعزاء الشيخ صالح، حيث أنها اكتشفت إصابتها، اليوم الثاني من العزاء، وقالت: معتقدش إنها التقطت العدوى من عزاء الشيخ صالح، وأعتقد أنه انتقل لها أثناء التصوير، لأننا جميعا كنا بالعزاء.

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وأكدت على أن العدوى لم تنتقل لطبيب رجاء الجداوي منها، بل أنه يتعامل مع حالات عدة داخل المستشغى ومن الطبيعي

أن تنتقل إليه بسبب الاحتكاك والتعامل مع المرضى جميعا.

كما أعلنت أميرة مختار ابنة رجاء الجداوي، بأن الحالة الصحية لوالدتها لم تتحسن بعد، ومازالت تتواجد بالرعاية المركزة، على جهاز التنفس الصناعي، وطالبت الجميع بالدعاء لوالدتها وشفائها، مؤكدة أن والدتها مريضة بشدة.

ونوه الطبيب المعالج لها على أن نتيجة المسحة ليست هي الأهم ولا تحدث فرقا، ولكن الأهم والخطورة تكمن في أن المريض، يتواجد بالعناية المركزة،. على جهاز تنفس صناعي، مما يزيد القلق على حالتها الصحية.

وأجرت رجاء حتى الآن ثلاث مسحات للفيروس، والتي جاءت نتيجتهم محبطة، حيث أن الثلاثة جاؤا إيجابيين، كما أنها حقنت بجرعتين من البلازما، إلا أن هناك عاتق كبير على عامل السن وتعافيها من الفيروس.