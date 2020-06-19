فيديو مؤثر.. طبيب مصري فقد بصره بسبب كورونا يرزق بطفل بعد 11 عاما

وكان الطبيب سامي محمود قد فقد بصره نتيجة الإرهاق الشديد أثناء قيامه بعلاج المرضى المصابين بوباء كوفيد- 19بمستشفى بلطيم في محافظة كفر الشيخ.

ويظهر في الفيديو الطببيب سامي وهو يحتضن ويتحسس مولوده الأول بعد انتظار دام اكثر من 11 عاما، مما أثار تعاطف واعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتلك اللحظات المؤثرة وبشجاعة ذلك الجندي الذي حارب بكل شجاعة في صفوف “الجيش الأبيض” المصري حتى آخر لحظة.

وكان سامي قد ذكر في تصريحات تلفزيونية في وقت سابق أن وجوده وسط أهله يرفع من روحه المعنوية، مشيرا إلى أنه طلب أن يقابل الدكتور مجدي يعقوب الذي قاله له في اتصال هاتفي إنه أصبح، أي سامي، رمزا للطب المصري.

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وأوضح سامي أنه مر بفترات صعبة في حياته ولم يتبق أحد غير زوجته، وهي كانت جمهوره في وقت لم يكن له جمهور.

ووجه رسالة إلى والده قائلا: “كان الله في عونه، والدي إنسان طيب وجميل، ويصعب عليه ان يرى ابنه الوحيد بهذا الوضع”، مضيفا: “اشكر الشعب المصري بكل اطيافه، فلولاه لما كنت قد تعالجت”.

وبشأن وضعه الصحي قال سامي: ” لايوجد تحسن كبير ولكن الأمل يبقى موجودا”.