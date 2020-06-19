تراند اليوم : فيلم “الرجل الخفي”.. العزلة الاجتماعية وهوية الإنسان

يعيد المخرج الأمريكي، ليه وانيل، تقديم رواية الخيال العلمي ”HG well“ بمنظور مختلف، مبتعدًا قدر الإمكان عن الوحشية والعنف، في فيلم الرعب والخيال العلمي ”invisible man“ إنتاج عام 2020.

وتحاكي أحداث الفيلم قصة المرأة سيسيليا، التي تهرب من زوجها، إيليان النرجسي، الضليع في علم البصريات، وبعد وقت قصير يتم الإعلان عن انتحار الزوج، في بيته الزجاجي على الشاطئ.

أحداث مريبة

وفي الوقت الذي تظن سيسيليا بأنها نجت من هذا الرجل، تبدأ بالشعور بأن أشياءً خفية تحدث من حولها، وكأن أحدًا يترصدها، ويحرك الأشياء في المكان.

الأحداث الغريبة التي كانت تدور حول سيسيليا لم يصدّقها أحد من حولها، حتى صديقها الشرطي، جيمس، الذي كان بيته المأوى لها بعد الهرب.

فكانت اللحظات المريبة التي شهدتها كاشتعال المقلى وحده، وباب يفتح دون لمسه، وصفعة الوجه، لحظات تدعو للرعب، مشاهد رأتها سيسيليا وحدها، وصدّقتها وحدها، وهو ما أثار الشكوك حول سلامة عقلها.

يد شفافة

ويميل الفيلم إلى توضيح آثار الألم النفسي، وكيفية تضاعف حدتها، عما يعانيه الإنسان مع الألم الجسدي. تلك اليد الخفية التي تسبح في هواء الأماكن، تجعل من كل مكان يرتاده المرء الخائف جحيمًا.

ويخصص“ وانيل“ زاوية رؤيته للقصة الكلاسيكية القديمة، ليقدم امرأة اهتزت في بداية الأمر، أمام سطوة الخوف لحركة يد حولها في هيئتها الشفافة، بمعنى أن لا اتجاه للصفعة التي يتلقاها الإنسان، ذلك الرعب، يجعل من سيسيليا امرأة أقرب إلى الجنون، والأكثر ألمًا بالنسبة لها؛ أن كل من حولها كان يكذّب ما تقول.

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خدع بصرية

وتتدرج المأساة لدى سيسيليا باقتراف الزوج المختبئ جريمة قتل أختها، وإلصاق التهمة بها. لذا، كان عليها أن تفعل المستحيل من أجل إثبات وجود الزوج على قيد الحياة، وأن قدرته في علم البصريات، مكّنته من فعل خدع بصرية تخفيه عن النظر.

مراوغة

ويتمكن ”وانيل“ من ربط الأحداث الدرامية بشكل متميز، وعلى الرغم من استطالة المشاهد، والبطء في التنقل من فكرة لأخرى، إلا أن رؤية وانيل الثاقبة، وتجسيده للرواية، جاءا بمنظور ثري. وقد تحقق في النسج الدرامي للمشاهد، وما يتطلبه الحس السينمائي، بما احتواه الفيلم من تشويق وغموض. وكذلك، لحظات المفاجآت، وحتى آخره، بقيت المراوعة حول شخصية القاتل المتخفي، بعد أن أدخل ”وانيل“ إلى حلقة الشك، ”توم“ الأخ الأصغر للزوج إيليان.

الحريق من الخارج

ويراهن السيناريو على أفكار عديدة في طرحه، كان من أبرزها، فكرة العزلة الاجتماعية، ذلك العالم المغلق حول شخص ما، يصارع أفكاره بقسوة، ورغم الصراع الذي يعانيه محترقًا بكل ما هو في داخله، إلا أن الحريق يأتيه أيضًا، من الخارج، بتلقيه انطباعات الأشخاص حوله، كأنها مشرط يحز جلده.

الضغط النفسي في تلك العزلة، يبني جدرانًا حول الذات، ويبدأ في عملية خنق تدريجي، هذا ما عانته سيسيليا في ”الرجل غير المرئي“، لقد عزلها المجتمع عنه، متوحدة بأفكارها القاتلة، لكنها كانت قوية بما يكفي لتحدي مجتمعها الخارجي المزيف، ومجتمعها الداخلي المهدد، لتنتصر أخيرًا.

حركة الكاميرات

الملفت في ”الرجل الخفي“ أيضًا، حركة كاميرات ”ستيفان دوسيسو“ المصور الذي تمكن من استعراض جوانب مختلفة من الأماكن، وإن كانت هي ميزة إخراجية، لكن تنفيذها كان فيه جانبًا من التجديد في الزوايا، ما يسرّب شعورًا للمشاهد، بأن الشخص المختبئ يتنفّس على الكاميرات.

وعلى الرغم من اعتبار الفيلم ضمن فئة الأفلام المرعبة، إلا أنه يأتي بثمرة رطبة في الحلق، ألا وهي الطاقة الرهيبة من قبل ”اليزابيث موس“ التي تجسّد دور سيسيليا، وإكساب شخصيتها محفزات وقوة تُحسد عليها. لقد أحسّت ”موس“ بجوانب دورها بشكل معمق، وأدت مشاهد عراكها مع الرجل المتخفي، بشكل متقن.