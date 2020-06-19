تراند اليوم : بالصور.. تعرف علي نجم “ستار أكاديمي” “هاني حسين” بعد عمليات التجميل

صدم نجم برنامج “​ستار اكاديمي”، بموسمه الثالث، الفنان المصري ​هاني حسين، المتابعين بالتغيير الكبير الذي طرأ على شكله.

وبدا حسين في الصور التي إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مختلفاً كلياً عما كان عليه سابقاً، فمن الواضح أنه قام بتحديد منطقة الفكّ، كما حقن وجهه بالفيلر بطريقة إعتبرها البعض مبالغ فيها، وربما قام بزراعة الشعر أيضاً.

وتداول المتابعون هذه الصور بشكل كبير، مبدين صدمتهم من التغيّر الكبير، الذي ظهر على وجه حسين.

يُذكر أن حسين كان قد شارك في مسلسل “ونحب تاني ليه”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.