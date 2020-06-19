لايف ستايلز ستديوز تطرح كليب أغنية روان عليان “ارتباك اعصاب”

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد ترقب وانتظار، طرحت شركة لايف ستايلز ستديوز حصرياً عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب فيديو كليب أغنية “ارتباك اعصاب” للفنانة الفلسطينية روان عليان. حمل كليب “ارتباك اعصاب” توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم تصويره في لبنان خلال شهر أذار/ مارس الفائت. على صعيد الأوديو، جاءت أغنية “ارتباك اعصاب” باللهجة المصرية، ومن كلمات خالد ممدوح والحان مصطفى الشعيبي وتوزيع توما. وتُعتبر ثاني تعاون بين لايف ستايلز ستديوز وروان عليان بعد أغنية “انا عندي حبيب” التي صدرت الصيف الفائت.

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