حسين الجسمي يغني أعياد الميلاد في جديده الفني “روح العشق“

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان “روح العشق“، عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”، ومختلف المنصات الرقمية.
بقالب غنائي باللهجة الخليجية جاءت أغنية “روح العشق” من ألحان حسين الجسمي، وكلمات العُلا وتوزيع زيد عادل.
تناولت أغنية “روح العشق” من حيث الموضوع مناسبة أعياد الميلاد، حيث إنضم الجسمي الى الفنانين الذين قدموا أغنيات خاصة بمناسبة أعياد الميلاد مثل النجم اللبناني وليد توفيق بأغنية “انزل يا جميل“، والنجمة اللبنانية نجوى كرم بأغنية “ينعاد عليك“.
وقام لحن أغنية “روح العشق” على مقام “الكرد“، وضمت الأغنية كمية كبيرة من المشاعر والأحاسيس حيث آداء حسين الجسمي الذي ترجم اللحن حرفياً.
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