خاص- روان عليان، لايف ستايلز ستوديوز وفادي حداد ثلاثي مبدع في “ارتباك اعصاب”

بعد أيام من التشويق، كشفت شركة الإنتاج لايف ستايلز ستوديوز عن كليب “ارتباك اعصاب” للنجمة روان عليان، في تعاون ثانٍ يجمعها مع الشركة ومع المخرج فادي حداد بعد نجاح كليب “انا عندي حبيب”.

الأغنية مصرية من كلمات خالد ممدوح، الحان مصطفى الشعيبي، توزيع توما، مكس وماستر توما وتسجيل اسلام غلاب. والكليب حمل توقيع المخرج المتميز فادي حداد الذي صوّر الأغنية ليوم واحد في استديوهات Retina Films في بيروت قبل انتشار فيروس كورونا، حيث تم تجهيز ديكور عصري يحاكي أجواء الأغنية وهذا ما ظهر بشكل واضح في العمل المصور.

ظهرت روان فائقة الجمال في كافة الكادرات واللقطات وخطفت الأنظار بمجموعة اطلالات كلاسيكية أنيقة، تتناسب مع أجواء المكان الذي بدا كـ “مدينة الاحلام”.

الأغنية رومانسية ايقاعية صاغ كلماتها خالد ممدوح الذي ركز على الارتباك الذي ينتاب المرأة عند وقوعها في الحب وحقيقة مشاعرها، لاقاه الملحن مصطفى الشعيبي، بلحن ايقاعي لافت جداً، بالاضافة الى الموزع توما الذي قام بعملية توظيف الآلات الموسيقية في الجمل اللحنية المختلفة.

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أصبح العمل متوفراً على قناة الشركة الرسمية عبر موقع يوتيوب ويقول مطلعها: “خطفني بنظرة مالاعجاب .. دخل قلبي وقفل الباب .. وحاسه بارتباك اعصاب براقبه انا برضه من مده.. دنا مابنامش ليا يومين .. بغمض عين وافتح عين .. يروح فين منى ييجى منين مجاش باللين ييجى بشده”.

باختصار، كليب “ارتباك اعصاب” عمل فني جديد يُضاف الى سلسلة من الأعمال الراقية التي تنتجها لايف ستايلز ستوديوز، هذه الشركة التي تسعى بشكل واضح الى رفع مستوى الفن العربي من خلال تعاقدها مع أهم الأسماء اللامعة على الساحة الفنية العربية، بالاضافة الى دعم مواهب شبابية تتمتع بصوت رائع وتحتاج فرصة ودعم لتبرز موهبتها.

نذكر أن لايف ستايلز ستوديوز كانت قد وضعت خطة تسويقية ضخمة جداً للترويج لأعمالها عبر الشاشات والاذاعات وعلى كافة المنصات الاجتماعية والوسائل الاعلامية.