زوجة الشرنوبي تعلن موعد أغنيته الجديدة من داخل حمام السباحة

نشرت راندا رياض زوجة محمد الشرنوبى صورة جديدة من شهر العسل وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر الاستورى.

وظهرت راندا وهى تحضن محمد الشرنوبى فى حمام السباحه وعلقت على الصورة قائلة : "جوزى".

وروجت راندا رياض، زوجة الفنان محمد الشرنوبي، لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "قلبي ارتاح"، والمقرر طرحها يوم السبت المقبل على تطبيق "ديزر".

وقالت راندا رياض زوجة الفنان محمد الشرنوبي، عبر خاصية استوري على "إنستجرام"، "لكل اللي بيسألوني على الأغنية .. هتنزل يوم السبت القادم".

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يذكر أن محمد الشرنوبي، قام بغناء أغنية " قلبي ارتاح" لأول مرة، لزوجته راندا رياض، بعد عقد قرانهما الذي أقيم الأسبوع الماضي، وسط أجواء عائلية، في مفاجأة لها. واقتصر عقد القران على حضور الأسرتين فقط، بينما حرصت راندا، كما اقتصر الأمر على كتب الكتاب فقط. ومن المقرر أن يقيما الثنائي حفل زفاف يجمع الأهل والأصدقاء لكن بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا الراهنة.

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