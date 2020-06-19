أولى حلقات الموسم الجديد من ”بنات وولاد” الجمعة

يعرض اليوم أولى حلقات الموسم الجديد من "بنات وولاد" تقديم الفنانة مروة عبد المنعم على شاشة النهار، ويذاع في تمام العاشرة صباحا.
البرنامج إنتاج فني لميس أمين، ويرأس تحريره محسن رزق، ومن إخراج أحمد داغر.
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