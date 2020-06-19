ليلى عز العرب تقدم برنامج ”احنا الستات” على شاشة TEN

أعلنت الفنانة ليلى عز العرب عبر حسابها عبر الانستجرام، عن اسم البرنامج الجديد المقرر تقديمه، "احنا الستات"، قريبا. يذاع البرنامج من المقرر على شاشة TENقريبا، وتشارك في تقديمه المذيعة ياسمين فهمي. يذكر أن الفنانة ليلى عز العرب والمذيعة ياسمين فهمي كانتا تقدمان الموسم الأول من برنامج "٣ ستات" على شاشة صدى البلد. Advertisements قد يهمك ايضاً: عز العرب تؤكد أنها قدمت على معاش مبكر خالد سرحان وليلى عز العرب أبطال اول كوميديا غنائية لبنات «بهججة»

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