زوجته شقيقة فنانة شهيرة وشارك في أعمال فنية.. علاقة حسن شحاتة بالوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:



يحتفل حسن شحاتة، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، اليوم بعيد ميلاده الـ73، فهو من مواليد 19 يونيو 1947، ويُعد واحدًا من أمهر مدربي منتخب مصر، إذ قاد المنتخب للفوز ببطولة أمم أفريقيا ثلاث مرات متتالية، بداية من عام 2006 وحتى عام 2010.



حياة المعلم كما يلقبه جماهير الكرة المصرية، لم تقتصر على الوسط الكروي فقط، بينما تطرقت للحياة الفنية، إذ تزوج من شقيقة فنانة شهيرة وشارك في أحد الأفلام.



ويستعرض "الخليج 365"، في السطور التالية أبزر المعلومات عن "حسن شحاتة" وعلاقته بالفن:

- وُلد حسن شحاتة في 19 يونيو 1947.

- لعب حسن شحاتة في نادي الزمالك، ونادي كاظمة والعربي في الكويت.

- حصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 1970.

- ظهر حسن شحاتة في مسلسل "بطل الدوري" عام 1980، مع الفنان سمير غانم.

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- كما ظهر في عدة أفلام منها: "العالمي"، مع يوسف الشريف، وفيلم "واحد صفر".

- كان حسن شحانة من المرشحين لفيلم "رحلة النسيان" مع الفنانة نجلاء فتحي، ولكن قدم الدور بدلًا منه كابتن طارق الشيخ.

- تزوج من هدى رياض شقيقة الفنانة عايدة رياض، وانجب منها كريم وإسلام.

- في لقاء سابق له ببرنامج "فحص شامل"، علق على تقليد الفنان أحمد مكي له في فيلم "طير إنت"، مؤكدًا إن المشهد أعجبه للغاية ودخل في نوبة ضحك هيستيرية بسبب المشهد.

- وفي اللقاء ذاته سألته المذيعة عن المعجبات وهل حدث معه موقفًا مماثل لما جاء في المشهد الذي جسده "مكي"، إذ ظهر وهو يُلقي قبلة لإحدى الفتيات في المدرجات، ليرد "شحاتة": "لأ محلصش معايا قبل كدا، لإني وأنا في الملعب مبكنش مركز في أي حاجة غير المباراة".



- قالت الفنانة عايدة رياض، إن حسن شحاتة وابنه كريم هما من وقفوا جانبها خلال فترة مرضها: "في 2015 كان عندي كانسر في المسانة والحمد الله ربنا وقف جنبي، وحسن شحاتة وكريم كان راجل صغنن ربنا يخليه لأبوه وامه

ولد جميل وطيب".