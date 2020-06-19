هل حنجرة أصالة تُصنف من الآلات الموسيقية؟.. الفنانة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

ردت الفنانة السورية أصالة، على سؤال متابعة لها، بشأن مقطع فيديو للأولى ظهرت خلاله وهي تدندن على المسرح مع الموسيقى.

ونشرت الفتاة الفيديو، وعلقت عليه: "نظرية.. هل حنجرة أصاله تصنف من الآلات الموسيقية؟".

لترد الفنانة السورية: "احتمال".

وطرحت مؤخرًا أغنية "جيتني مكسور" وهي من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس.