هل حنجرة أصالة تُصنف من الآلات الموسيقية؟.. الفنانة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
ردت الفنانة السورية أصالة، على سؤال متابعة لها، بشأن مقطع فيديو للأولى ظهرت خلاله وهي تدندن على المسرح مع الموسيقى.
ونشرت الفتاة الفيديو، وعلقت عليه: "نظرية.. هل حنجرة أصاله تصنف من الآلات الموسيقية؟".
لترد الفنانة السورية: "احتمال".
وطرحت مؤخرًا أغنية "جيتني مكسور" وهي من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس.
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