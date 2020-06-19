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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
قالت أميرة مختار، ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، إن الوضع الصحي لوالدتها لا زال كما هو: "زي ما احنا ولا شيء تقدم ولا شيء تأخر".
وأضافت في تصريح لـ"الخليج 365": "احنا زي ما احنا بالظبط المسحة التالتة طلعت إيجابية، لا زالت كورونا ماسكة فيها وموجودة معاها وهي على جهاز CPAP، مفيش أي تغيير خالص في وضعها الصحي".
وتتلقى الفنانة رجاء الجداوي، الرعاية الطبية اللازمة بالعناية المركزة، بعد اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا، ونُقلت إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| ابنة رجاء الجداوي عن حالة والدتها الصحية: "كورونا ماسكة فيها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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