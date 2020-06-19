هكذا علق أحمد السقا على استقباله لـ"مهر" جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

نشر الفنان أحمد السقا، صورة لمهر وصفه بـ"قمر"، عبر حسابه على موقع إنستجرام.

وظهر السقا، وهو يمسك بالمهر، وعلق على الصورة قائلا: "ما شاء الله.. لا قوة إلا بالله .. قمر".

يذكر أن الفنان أحمد السقا، تعاقد مؤخرا على مسلسل "نسل الأغراب" الذي يشاركه في بطولته الفنان أمير كرارة، وهو قصة وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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