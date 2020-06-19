محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أكدت الفنانة نهال عنبر، وفاة الفنان ضياء سيف الدين، اليوم الجمعة 19 يونيو.

وقالت نهال، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ضياء توفي بسبب معاناته مع السرطان، وتعرض مؤخرا لوعكة صحية وتحسن منها، ليصاب بوعكة مرة أخرى ويرحل عن عالمنا".

وأضافت، أنه لم يعمل بالتمثيل سوى بمسلسل واحد فقط هو مسلسل "الضاهر"، لافتة أنه صاحب سلسلة مطاعم شهيرة.

وكانت نهال عنبر، نعته عبر حسابها على إنستجرام، قائلة : "وداعا ضياء ديدوس.. هتوحشنا قوي.. خفة دمك، وطيبتك وجدعنتك، يا عشرة العمر، يا رب إجعل مرضه في ميزان حسناته، واغفر له وارحمه وثبته عند السؤال، يا رحمن يا رحيم يا غفور.. نسألكم الفاتحة والدعاء".

مسلسل "الضاهر" بطولة: محمد فؤاد ورغدة وحسن يوسف وكوكبة من الفنانين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "لم يقدم سوى مسلسل واحد".. وفاة ضياء سيف الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.