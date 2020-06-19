في ذكرى رحيلها.. هل عاشت آمال فريد قصة حب مع عبدالحليم حافظ؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في مثل هذا اليوم، رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة آمال فريد، بعد سنوات طويلة من الاعتزال، قضتها بعيدا عن الأضواء، بعدما كانت واحدة من أشهر نجمات أفلام الأبيض والأسود، التي جعلتها تقف أمام نجوم كبار، بينهم: فريد الأطرش، عبدالحليم حافظ، أحمد رمزي وإسماعيل ياسين.

وفي حوار أجرته مع الإعلامي عمرو الليثي، قبل رحيلها بفترة قصيرة، سألها عن حقيقة ما تردد بأن علاقة حب نشأت بينها وبين "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، وهو ما نفته، مؤكدة أن مثل هذه الشائعات كان يختلقها المنتجون، ترويجا لأفلامهم، لكن حليم لم يكن بالنسبة لها سوى زميل "كل أفلامه كان بيطلبني فيها، وده كان معناه نجاح".

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وقالت "تصرفاتي كانت بتعجبه جدا، وكان يعتبرني إنسانة مثالية".

آمال فريد ولدت عام 1938، وتوفيت 19 يونيو قبل عامين، حصلت على ليسانس آداب قسم اجتماع، ومن أشهر أفلامها: "بنات اليوم"، "إسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات"، "نساء محرمات"، "أم رتيبة".