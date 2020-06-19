بينهم زينة وهنيدي.. فنانون استخدموا Faceapp وتحولوا من ذكر لأنثى والعكس في الصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

انضم عدد من المشاهير، لواحد من أبرز البرامج التي تُغير الجنس من فتاة إلى شاب والعكس، وهو تطبيق Faceapp، الذي لاقى رواجًا واسعًا بين الجميع.

وحرص عدد من النجوم على استخدام التطبيق ومشاركة النتيجة مع جمهورهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض في السطور التالية أبرز النجوم الذين غيروا جنسهم عبر Faceapp:

نوال الزغبي

الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، نشرت صورتها بعد ما تحولت إلى رجل، وعلقت: "حبتني كوني رجال".

زينة

الفنانة زينة، شاركت جمهورها أيضًا صورتها قبل وبعد الخضوع للتحول الجذري في شكلها، وعلقت: "هي دي الرجالة ولا بلاش وده شكل فتى أحلامي، والنبي يا جماعة اللي يلاقيني وأنا على شكل راجل يقولي فورًا، ده أنا لو شفتني وأنا راجل هاروح أتقدملي وأتجوزني".

محمد هنيدي ومنة شلبي

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الكوميديان محمد هنيدي داعب الفنانة منة شلبي، بصورة تجمعهما من فيلم "النمس والإنس"، بعدما قام بتعديلها مستخدمًا Faceapp، وظهر هنيدي بهيئة فتاة بينما ظهرت منة شلبي بمظهر رجل.

كارول سماحة

وانضمت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، للفنانين المشاركين في التطيبق، ونشرت صورتها بعدما تحولت إلى رجل، وعلقت: "الفنان كارل سماحة شو رأيكن؟".

ميرهان حسين

كما تفاعلت الفنانة ميرهان حسين مع Faceapp، وحولت جنسها عن طريقه، وعلقت: "حاسة إني شكلي وأنا راجل واد كوميدي وآلاش بيقول نكت ألشة وهو بس اللي بيضحك عليها".

أمينة

المطربة أمينة، حرصت على الانضمام لـ Faceapp، وشاركت جمهورها صورتها بعد التحول، وعلقت: "بعد طول غياب وطول مدة الحظر ومابنزلش الكوافير الحمدلله، بس وربنا وسيم وقلبت على شاب خليجي قمر

جاد للزواج ولا يوجد وسطاء إيه رأيكم أنفع؟".

كما شاركت الفنانة هنا الزاهد والفنانة نسرين أمين، في التطبيق، ونشرتا صورة بعدما تحولا إلى رجلين.