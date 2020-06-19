"يالا بقى خفي وقومي وارجعيلنا".. لقاء الخميسي توجه رسالة لرجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة لقاء الخميسي، على توجيه رسالة للفنانة القديرة رجاء الجداوي، داعية لها بالشفاء بعد إصابتها بوباء كورونا.

ونشرت الخميسي، صورة تجمعها بها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ست الكل.. الهانم، النجمة القمر الجميلة.. اللي قلبها كله حب وخير، وحشتينا أوي يا قلبي.. يالا بقى يا حبيبة قلبي خفي وقومي وارجعيلنا ونوري حياتنا بجمال روحك وقلبك.. ألف سلامة عليكي".

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وأضافت: "اللهم أنت الشافي المعافي.. اللهم اشف عبدك المحب، رجاء الجداوي، شفاءاً لا يغادر سقماً.. واذهب البأس وأنزل عليها غيث العافية، واشفي كل مريض، اللهم آمين ".

وأكدت أميرة مختار، ابنة رجاء الجداوي، أن الحالة الصحية لوالدتها لم تشهد أي تطور، وما زالت بالرعاية المركزة بمستشفى العزل في الإسماعيلية، على جهاز CPAP.

يُذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا منذ فترة، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية، وتتلقى هناك الرعاية الطبية اللازمة.