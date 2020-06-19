داليا الخولي تلتحق بفريق عمل لـ فيلم رعب

تشارك الفنانة داليا الخولي، في فيلم سينمائي جديد، يجمع كل من النجمة نيللي كريم، والنجم التونسي ظافر العابدين، والذي يتناول دور مصاصي الدماء على غير العادة في السينما العربية، وهو

من إخراج رامي يوسف.

كما تشارك الخولي في مسلسل ليه لأ. والذي يقوم ببطولته النجمة أمينة خليل، وهالة صدقي، وشيرين رضا، ومحمد الشرنوبي،

وناردين فرج، ومن تأليف مريم نعوم ، وإخراج مريم أبو عوف، ويعرض على منصة شاهد. vip.

كما شاركت في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل عمر ودياب، وكانت تجسد شخصية شقيقة «دياب» الفنان مصطفى خاطر، والمسلسل كان من تأليف مصطفى عمر، وإنتاج سينرجي.