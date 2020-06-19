أمل رزق تطالب المصريين بالدعاء لـ رجاء الجداوى

حرصت الفنانة أمل رزق على توجيه رسالة إلى الفنانة رجاء الجداوى، اليوم، من خلال حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، حين توجهت بالدعاء لها، وعبرت عن اشتياقها لها قائلة "وحشتينى أوى يا رجاء ربنا يتم شفاكى على خير".



يأتي ذلك بعدما قال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية صباح اليوم، إن

نتيجة المسحة الثالثة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأكد المصدر الطبى، أنه حال سلبية نتيجة تحليل كورونا للفنانة رجاء الجداوى، خلال الأيام المقبلة، ورغبة أسرتها فى نقلها لمستشفى خاص غير مخصص لمصابى كورونا، سيكون هناك خطورة