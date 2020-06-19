فن ومشاهير

أمل رزق تطالب المصريين بالدعاء لـ رجاء الجداوى

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حرصت الفنانة أمل رزق على توجيه رسالة إلى الفنانة رجاء الجداوى، اليوم، من خلال حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، حين توجهت بالدعاء لها، وعبرت عن اشتياقها لها قائلة "وحشتينى أوى يا رجاء ربنا يتم شفاكى على خير".


يأتي ذلك بعدما قال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية صباح اليوم، إن

نتيجة المسحة الثالثة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، جاءت إيجابية لفيروس المستجد "كوفيد19".

 

وأكد المصدر الطبى، أنه حال سلبية نتيجة تحليل كورونا للفنانة رجاء الجداوى، خلال الأيام المقبلة، ورغبة أسرتها فى نقلها لمستشفى خاص غير مخصص لمصابى كورونا، سيكون هناك خطورة

على نقلها بسبب حاجتها لجهاز "سيباب"، طوال الوقت، ونقلها بإسعاف مجهز إلى مستشفى آخر سوف يكون حسب تقييم الحالة، مشيرًا إلى أن حقنها بمصل البلازما مؤخرًا حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابى "كوفيد 19"، بوزارة الصحة والسكان، لم يؤثر بالسلب ولا الإيجاب على حالتها الصحية، مشيرًا إلى أن جهاز السيباب التى تتواجد عليه الفنانة القديرة، هو سبب استقرار حالتها، وعدم تدهوره.

 

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