فن ومشاهير

أحمد فتحي ينشر صورة كاريكاتورية له ويسأل الجمهور عن رأيه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نشر الفنان الشاب أحمد فتحي صورة كاريكاتورية له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، حيث أرسل له الصورة أحد الرسامين لذلك نشرها فتحي بعد إعجابه بها. 

 

سأل أحمد فتحي جمهوره عن رأيهم في الصورة

حيث علق قائلًا " شكرًا لمبدع الصورة حلوة ولا عادي ؟ " ليرد عليه محبيه أن الصورة رائعة. 

 

تفاعل الكثير من محبي أحمد فتحي مع الصورة

فبعد فترة قصيرة من نشره لها حصلت على إعجاب أكثر من 3 آلاف شخص والعديد من التعليقات الإيجابية.

 

Advertisements

 

يذكر أن أحمد فتحي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل اللعبة والتي اُعيد عرضها في رمضان، المسلسل من بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل وغيرهم.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فتحي ينشر صورة كاريكاتورية له ويسأل الجمهور عن رأيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا