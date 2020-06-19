أحمد فتحي ينشر صورة كاريكاتورية له ويسأل الجمهور عن رأيه

نشر الفنان الشاب أحمد فتحي صورة كاريكاتورية له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، حيث أرسل له الصورة أحد الرسامين لذلك نشرها فتحي بعد إعجابه بها.

سأل أحمد فتحي جمهوره عن رأيهم في الصورة

حيث علق قائلًا " شكرًا لمبدع الصورة حلوة ولا عادي ؟ " ليرد عليه محبيه أن الصورة رائعة.

تفاعل الكثير من محبي أحمد فتحي مع الصورة

فبعد فترة قصيرة من نشره لها حصلت على إعجاب أكثر من 3 آلاف شخص والعديد من التعليقات الإيجابية.

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يذكر أن أحمد فتحي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل اللعبة والتي اُعيد عرضها في رمضان، المسلسل من بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل وغيرهم.