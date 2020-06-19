شاهد.. زينة تشعل السوشيال ميديا بالشنب والذقن

ظهرت الفنانة زينة على هيئة رجل بشنب ولحية، ما أثار الضحك والكوميديا بين جمهورها، حيث تفاعل العديد مع الصورة.



وشاركت الفنانة زينة، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت من خلالها رجلا حيث استخدمت أحد التطبيقات التي تحول الملامح للجنس الآخر.

الفنانة زينة، علقت قائلة: هي دي الرجالة ولا بلاش وده شكل فتي أحلامي والنبي يا جماعة اللي يلاقيني وأنا علي شكل راجل يقولي فورا

فتي لأحلامي ده لأنا لو شفتني وأنا راجل هاروح اتقدملي واتجوزني.

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وشاركت النجمة زينة فى السباق الرمضانى من خلال مسلسل جمع سالم ويناقش المسلسل فى إطار درامي قضية التبني والمشاكل الاجتماعية داخل الأسرة المصرية.

مسلسل جمع سالم تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، ويشارك في بطولته: دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو

عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي، أحمد سلطان، وتدور الأحداث في سياق درامي اجتماعي حول فكرة التبني والعلاقات الأسرية.

وفي وقت سابق، شاركت زينة في مسلسل ممنوع الاقتراب والتصوير، للمخرج زياد الوشاحي، وتأليف محمد الصفتي، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان فتحي عبدالوهاب ونسرين أمين، ومي القاضي ومحمد شاهين وحازم سمير، وعرض في عام 2018، وتدور أحداثه حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وبالتدريج تتحول إلى واحدة من مشاهير المجتمع، لكن دائمًا ما يكون هناك ثمن لتلك الشهرة تضطر إلى دفعه، فتقع جريمة قتل تتورط بها.