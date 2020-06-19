روح ياقمر ..أغنية جديدة لـ هبة طوجي خلال ساعات

تستعد الفنانة هبة طوجي لطرح أغنية جديدة تحمل اسم روح يا قمر اليوم الجمعة في السادسة مساء بتوقيت بيروت عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. موقع الفيديوهات يوتيوب. هبة طرحت مؤخرًا أغنية طلعت يا محلا نورها من كلمات وألحان Advertisements سيد درويش، أوركسترا أسامة الرحباني. سيد درويش، أوركسترا أسامة الرحباني. وشاركت هبة طوجي بدراما رمضان الماضي في مسلسل هوس بأول بطولة درامية لها وجسد البطولة أمامها الفنان عابد فهد، والموسيقى التصويرية لأسامة الرحباني.

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