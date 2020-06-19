تراند اليوم : نجم متهم بأغتصاب 3 فتيات قبل 20 عاما .. أول ما اتشهر افتكروه

أقيمت دعاوى قضائية متعددة ضد الممثل والسينتولوجي الأميركي داني ماسترسن، وبنيت الدعاوى على مزاعم بأن نجم برنامج “ذات سفنتيز شو” و”ذي رانش” اغتصب النساء الثلاث اللواتي كن يبلغن 20 عاماً في ذلك الوقت “بالقوة أو الترهيب” في حوادث منفصلة بين عامَي 2001 و2003.

ويواجه ماسترسن البالغ من العمر 44 عاماً عقوبة قصوى بالسجن ما بين 45 عاما إلى مدى الحياة إذا أدين بكل التهم الموجهة إليه.

وقد نفى محامي ماسترسن هذه المزاعم في بيان أرسل لوكالة فرانس برس. وقال المحامي توم ماسيرو “ماسترسن بريء ونحن واثقون أنه ستتم تبرئته عندما تظهر كل الأدلة ويدلي الشهود بشهاداتهم”.

وقال مكتب المدعي العام في مقاطعة لوس أنجليس إن المدعين أسقطوا قضيتين إضافيتين بالاعتداء الجنسي ضد ماسترسن بسبب نقص الأدلة ومرور الزمن.

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وأقامت أربع نساء العام الماضي دعوى قضائية على ماسترسن وكنيسة السينتاولوجيا بزعم أنهن لوحقن وتم تخويفهن بعدما أبلغن شرطة لوس أنجلوس عن الانتهاكات.

وأوضح المحامي “من الواضح أن ماسترسن وزوجته في حال صدمة مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الادعاءات تعود إلى 20 عاماً تقريباً، لكنهما وأسرتهما يشعرون بالارتياح إذ يعلمون أن الحقيقة ستظهر في النهاية”.

ومن المقرر أن يمثل ماسترسن أمام القضاء في أيلول/ سبتمبر المقبل.