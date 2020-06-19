تراند اليوم : حزر فزر.. ياتري إيه الي بيحصل مع إليسا – فيديو

نشرت المطربة اللبنانية إليسا، فيديو جديد لها، عبر موقع التواصل الإجتماعى و تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت إليسا فى الفيديو وهى تؤدى أداء تمثيلى مع أحد الإعلاميين المصريين.

وشوقت جمهورها وعلقت إليسا على الفيديو قائلة :”تقدروا تخمنوا إيه اللى بيحصل ؟”.

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يذكر أن آخر أعمال إليسا أغنية «قهوة الماضي» كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وهي ضمن ألبوم إليسا الجديد الذي كان من المقرر طرحه في عيد الفطر، وتأجل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وطرحت إليسا في شهر أبريل الماضي أغنية “هنغني كمان وكمان” التي تصدرت التريند، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة “روتانا” على “يوتيوب”.