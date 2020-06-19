سالم الهندي يكشف عن مفاجأة نجوى كرم لجمهورها

متابعة بتجـــــــــــرد: في وقت ينتظر فيه محبو النجمة اللبنانية نجوى كرم طرح أغنيتها الجديدة التي أعلنت عنها استعدادها لإصدارها مؤخرًا، كشف رئيس الهيئة التنفيذية في شركة “روتانا” عن مفاجأة كبيرة لجمهور شمس الأغنية اللبنانية.

وأعلن سالم الهندي في لقاء عبر شاشة “سكاي نيوز – عربية” مع الزميل سعيد حريري، أن نجوى كرم تحضّر ألبومها الجديد الذي ستصدره شركة “روتانا” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى في الفترة المقبلة.

كما وشدّد الهندي على أهمية مكانة نجوى كرم في “روتانا” خاصةً أنها تعتبر من أعمدة الشركة منذ تأسيسها.

جدير بالذكر أن أغنية نجوى كرم الجديدة والتي ستبصر النور خلال أيام، باللهجة اللبنانية وهي إيقاعية تنتمي إلى النمط الموسيقي الذي تفضل نجوى أن تطل به دائمًا على الناس.