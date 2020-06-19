متابعة بتجـــــــــــرد: في وقت ينتظر فيه محبو النجمة اللبنانية نجوى كرم طرح أغنيتها الجديدة التي أعلنت عنها استعدادها لإصدارها مؤخرًا، كشف رئيس الهيئة التنفيذية في شركة “روتانا” عن مفاجأة كبيرة لجمهور شمس الأغنية اللبنانية.
وأعلن سالم الهندي في لقاء عبر شاشة “سكاي نيوز – عربية” مع الزميل سعيد حريري، أن نجوى كرم تحضّر ألبومها الجديد الذي ستصدره شركة “روتانا” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى في الفترة المقبلة.
كما وشدّد الهندي على أهمية مكانة نجوى كرم في “روتانا” خاصةً أنها تعتبر من أعمدة الشركة منذ تأسيسها.
جدير بالذكر أن أغنية نجوى كرم الجديدة والتي ستبصر النور خلال أيام، باللهجة اللبنانية وهي إيقاعية تنتمي إلى النمط الموسيقي الذي تفضل نجوى أن تطل به دائمًا على الناس.
كانت هذه تفاصيل خبر سالم الهندي يكشف عن مفاجأة نجوى كرم لجمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.