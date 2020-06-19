متابعة بتجـــــــــــرد: قالت صحيفة غارديان اليوم الجمعة إن الممثل البريطاني إيان هولم، المعروف بأدواره في ثلاثية “Lord Of The Rings” وفيلم “Alien” توفي عن عمر يناهز 87 عامًا.
وأوضحت الصحيفة إن الممثل، الذي ترشح لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم “Chariots Of Fire” توفي بسبب مضاعفات صحية ناجمة عن مرض الباركنسون.
وقال وكيله للصحيفة “ببالغ الحزن، نعلن وفاة سير إيان هولم هذا الصباح عن عمر يناهز 88 عاماً.فاضت روحه بالمستشفى وحوله أسرته ومن يتولون رعايته. كان طيبا وموهوبا كثيراً. سنفتقده كثيرا”.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الممثل البريطاني إيان هولم عن عمر 87 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.