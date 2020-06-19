وفاة الممثل البريطاني إيان هولم عن عمر 87 عامًا

متابعة بتجـــــــــــرد: قالت صحيفة غارديان اليوم الجمعة إن الممثل البريطاني إيان هولم، المعروف بأدواره في ثلاثية “Lord Of The Rings” وفيلم “Alien” توفي عن عمر يناهز 87 عامًا.

وأوضحت الصحيفة إن الممثل، الذي ترشح لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم “Chariots Of Fire” توفي بسبب مضاعفات صحية ناجمة عن مرض الباركنسون.

وقال وكيله للصحيفة “ببالغ الحزن، نعلن وفاة سير إيان هولم هذا الصباح عن عمر يناهز 88 عاماً.فاضت روحه بالمستشفى وحوله أسرته ومن يتولون رعايته. كان طيبا وموهوبا كثيراً. سنفتقده كثيرا”.