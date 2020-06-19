متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت كاتبة مسلسل “فريندز” FRIENDS الشهير، مارتا كوفمان، أن تصوير الحلقة الخاصة الّتي ستضم كل من جنيفر أنيستون وليزا كودرو وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات ليبلان وماثيو بيري، سيبدأ في شهر آب المقبل بعد تأجيله بسبب فيروس كورونا.
وفي هذا الإطار، قالت كوفمان: “نأمل أن نتمكن من التصوير في شهر آب المقبل إذا سارت الأمور بشكلٍ طبيعي في ظل تخفيف إجراءات الإغلاق، وفي حال لم تكن الموجة الثانية للفيروس صعبة”.
ويأتي هذا القرار بعد أن أعلنت شركة WarnerMedia Entertainment ورئيسها بوب غرينبلات في أيار الماضي أنّه في حال كانت الأمور تسير نحو الأفضل سيتم البدء بالتّصوير في منتصف شهر آب.
وسيعرض العمل على منصة البث الرقمي الجديدة HBO MAX، التابعة لشبكة قنوات التليفزيون العملاقة HBO، وقد تمّ الإتفاق في وقتٍ سابق على كافة تفاصيل العمل مع النجوم الستة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تأجيله بسبب كورونا.. إليكم موعد تصوير الحلقة الخاصة من FRIENDS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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