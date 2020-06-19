بعد تأجيله بسبب كورونا.. إليكم موعد تصوير الحلقة الخاصة من FRIENDS

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت كاتبة مسلسل “فريندز” FRIENDS الشهير، مارتا كوفمان، أن تصوير الحلقة الخاصة الّتي ستضم كل من جنيفر أنيستون وليزا كودرو وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات ليبلان وماثيو بيري، سيبدأ في شهر آب المقبل بعد تأجيله بسبب فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار، قالت كوفمان: “نأمل أن نتمكن من التصوير في شهر آب المقبل إذا سارت الأمور بشكلٍ طبيعي في ظل تخفيف إجراءات الإغلاق، وفي حال لم تكن الموجة الثانية للفيروس صعبة”.

ويأتي هذا القرار بعد أن أعلنت شركة WarnerMedia Entertainment ورئيسها بوب غرينبلات في أيار الماضي أنّه في حال كانت الأمور تسير نحو الأفضل سيتم البدء بالتّصوير في منتصف شهر آب.

وسيعرض العمل على منصة البث الرقمي الجديدة HBO MAX، التابعة لشبكة قنوات التليفزيون العملاقة HBO، وقد تمّ الإتفاق في وقتٍ سابق على كافة تفاصيل العمل مع النجوم الستة.