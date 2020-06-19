ميريام فارس تضجّ جمالًا وأنوثة في صور من الذاكرة

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور من الذاكرة تعود إلى إحدى رحلاتها السياحة في جزيرة سانتوريني في اليونان.

وتظهر ملكة المسرح في الصور بإطلالة صيفية رائعة في لقطات عفوية تضجّ فيها جمالًا وأنوثة.

وحققت الصور التي نشرتها ميريام عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين أثنوا من خلال تعليقاتهم عليها على إطلالتها.

جدير بالذكر أن ميريام فارس طرحت في الفترة الماضية كليب خاص لأغنية “حبيبي سعودي” بمشاهد ولقطات حصرية من مشاركتها في الفعاليات الفنية بالسعودية، والأغنية من كلمات وليد الحَسَنية، ألحان يوسف العماني وميكس وماسترينغ محمد عصمت.

وكانت ميريام فارس قد كشفت في وقت سابق أنها صوّرت عدّة أغنيات من ألبومها الجديد على طريقة الفيديو كليب، على أن تبصر هذه الأعمال النور تباعًا وفق خطة تسويقية تحدّدها شركة “ميريام ميوزك”.