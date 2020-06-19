متابعة بتجـــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور من الذاكرة تعود إلى إحدى رحلاتها السياحة في جزيرة سانتوريني في اليونان.
وتظهر ملكة المسرح في الصور بإطلالة صيفية رائعة في لقطات عفوية تضجّ فيها جمالًا وأنوثة.
وحققت الصور التي نشرتها ميريام عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين أثنوا من خلال تعليقاتهم عليها على إطلالتها.
جدير بالذكر أن ميريام فارس طرحت في الفترة الماضية كليب خاص لأغنية “حبيبي سعودي” بمشاهد ولقطات حصرية من مشاركتها في الفعاليات الفنية بالسعودية، والأغنية من كلمات وليد الحَسَنية، ألحان يوسف العماني وميكس وماسترينغ محمد عصمت.
وكانت ميريام فارس قد كشفت في وقت سابق أنها صوّرت عدّة أغنيات من ألبومها الجديد على طريقة الفيديو كليب، على أن تبصر هذه الأعمال النور تباعًا وفق خطة تسويقية تحدّدها شركة “ميريام ميوزك”.
كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس تضجّ جمالًا وأنوثة في صور من الذاكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.