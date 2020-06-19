كيم كاردشيان وباتمان ووندر وومان.. أبطال بودكاست عبر "سبوتيفاي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبرمت "سبوتيفاي" عقدا لمدونات رقمية صوتية (بودكاست) مع "دي سي كوميكس" وشخصياتها من أمثال باتمان وسوبرمان ووندر وومان، في إطار حلقات تبث عبر منصة البث التدفقي.

ووقعت المنصة السويدية العملاقة أيضا عقدا مع نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان التي أصبحت مناضلة لتصحيح الأخطاء القضائية، في إطار بودكاست متخصص في الجرائم.

ويمتد العقد مع "وارنر ميديا" مالكة "دي سي كوميكس" على سنوات عدة ويشمل "بودكسات بسيناريوهات أصلية مروية" تستند "إلى الشخصيات الشهيرة في عالم دي سي كوميكس الواسع".

ولم توضح "سبوتيفاي" الشخصيات التي ستجسد أو قيمة العقد الذي يضم "بودكاست جديدة كوميدية ودرامية" تستند إلى كاتالوج أفلام "وارنر براذيرز".





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وأتت الصفقة في وقت تعزز فيها سبوتيفاي مضامين من المدونات الصوتية الرقمية.

وأبرمت "سبوتيفاي"، الأربعاء، عقدا حصريا مع كيم كاردشيان يشمل قضية كيفن كيث المحكوم عليه في سلسلة جرائم قتل فيما هو يستمر بالدفع ببراءته لمقتل 3 أشخاص في عام 1994 من بينهم طفل في الرابعة على ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وخفضت عقوبة الإعدام الصادرة في حق كيث إلى السجن مدى الحياة عام 2010 بسبب عدم وجود أجوبة على أسئلة في قضيته.

وكانت "سبوتيفاي" اشترت مطلع العام 2019 شركة "جيمليت ستوديوز" التي تعنى بالبودكاست بسعر 230 مليون دولار.

وفي فبراير/ شباط، اشترت أيضا استوديو "ذي رينجر" للإنتاج الرياضي والترفيهي بسعر تراوح بين 141 مليونا و195 مليونا.