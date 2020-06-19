وفاة إيان هولم نجم أفلام "ملك الخواتم".. صاحب شخصية "بيلبو باجنز"

رحل عن عالمنا صباح الجمعة الممثل البريطاني القدير إيان هولم عن عمر يناهز الـ88، بعد مشاركته بمجموعة مميزة من الأعمال السينمائية ستخلد في ذاكرة المشاهدين.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، فإن مدير أعمال إيان أكد الخبر للصحيفة، وذكر أنه رحل في هدوء وسط أفراد أسرته بالمستشفى، بعد صراع طويل مع مرض شلل الرعاش.





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وعرف إيان هولم، بمشاركته في ثلاثية "ملك الخواتم"، وثلاثية "ذا هوبيت"، حيث جسد بها شخصية بيلبو باجنز الشهيرة.

كما عرف بمشاركته في العديد من الأفلام السينمائية المميزة مثل the day after tomorrow، وذكرت صحيفة الجارديان أن الأيام الأخيرة للسير إيان هولم وثقت في مجموعة من الرسومات، من إبداع زوجته الفنانة صوفي دي ستمبل.

وسبق لإيان حصد العديد من الجوائز السينمائية القيمة، مثل جائزة Bafta، كما سبق له الترشح لجائزة أوسكار عن دوره في فيلم Chariots of Fire عام 1981.



