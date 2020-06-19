سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 19 يونيو 2020

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 147 جنيها، كما استقر سعر العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و 55.27 جنيه للبيع.

وتكرر السعر الرسمي للدولار على شاشات جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

وتقول وسائل إعلام سودانية، إن سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة، تراجع 3 جنيهات نتيجة قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية الأخيرة .

وقال متعاملون في النقد الأجنبي بالخرطوم لـ ”الخليج 365”، إن قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية الأخيرة أحدث ربكة كبيرة في السوق الموازية للعملات الصعبة، وسادت كثير من المخاوف أدت لارتفاع قيمة الجنيه السوداني.

وشددوا بأن أغلب تجار العملة الأجنبية امتنعوا عن تحديد أسعار لها خشية الوقوع في خسائر مالية فادحة نتيجة قرارات اللجنة الاقتصادية وعزمها التعامل بحسم مع السماسرة والمضاربين في السوق السوداء.

وتشن لجنة الطوارئ الاقتصادية، الحرب على تجار النقد الأجنبي وسماسرته في السوق السوداء، إذ أقسم رئيس اللجنة الاقتصادية الفريق أول محمد حمدان حميدتي، بأنه لن يترك شخصا يتاجر بالعملات الأجنبية "الدولار" مهما كان مركزه.

واعتبر حميدتي، في تصريحات له قبل أيام، أن الدولار الأمريكي بمثابة "عدو لهم" ويستوجب أن يعمل الجميع حتى يتراجع سعره أمام الجنيه السوداني.

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وأكد أن زيادة المرتبات أمام ارتفاع الدولار "لا قيمة لها".

ولم يخيب تفاؤل لجنة الطوارئ الاقتصادية بتحقيق استقرار قريب في الأوضاع المعيشية، إذ بدأت تأثيرات قراراتها واضحة في سعر الصرف.

واتخذت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بالخرطوم حزمة إجراءات للسيطرة على سعر الصرف وتوفير السلع الأساسية.

وشملت الإجراءات التي جرى إعلانها عقب اجتماع اللجنة برئاسة حميدتي، سياسات جديدة لشراء وتصدير الذهب، وإنشاء محفظة لتمويل مدفوعات السلع الإستراتيجية.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي على شاشة بنك السودان المركزي 61.82 جنيه للشراء، و 62.13 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني 69.04 جنيه للشراء و 69.38 جنيه للبيع.



سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء، و 14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء، 15.04 جنيه سوداني للبيع.

وسجل الدينار الكويتى 177.76 جنيه للشراء و 178.65 جنيه للبيع.

