باسم مغنية يسترجع أول ظهور له في مصر

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Jun 19, 2020
استرجع النجم اللبناني باسم مغنية أول ظهور له في الأعمال المصرية، حيث قام بنشر صورة قديمة من مسلسل “امرأة من زمن الحب” عام 1998 وكتب: “مسلسل (امرأة من زمن الحب) أول ظهور لي في مصر بدور جميل جدا. وأذكر جيدا كيف تم اختياري من قبل قطبي الدراما المصرية الكبيران أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ. أول ما دخلت إلى المكتب حيث كانا، صرخا بصوت واحد (هو ده)”.
وكان “مغنية” قد تألق في العديد من الأعمال المصرية منها: لا تطفئ الشمس، النهاية، ضيف شرف في “سكر زيادة” وغيرها من المسلسلات.
الجدير ذكره، انه يعرض حالياً لباسم مغنية مسلسل “سرّ” عبر شاشة LBCI، حيث يحقق العمل نجاحاً مميزاً. ويضم المسلسل الى جانب “مغنية” مجموعة من النجوم اللبنانيين والسوريين على رأسهم بسام كوسا، داليدا خليل وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، أسعد رشدان، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، نيكول جوي فارس وسواهم. من إنتاج “ميديا هاوس بيكتشرز” للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان.
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