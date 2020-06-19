Jun 19, 2020 أطلق الفنان رولان مهنا أغنيته الجديدة بعنوان “باللهجة العسكرية” من كلمات والحان أحمد الهريسي وتوزيع koko B . تلقى الأغنية رواجاً وانتشاراً واسعين على مواقع التواصل الإجتماعي. يمكنكم سماع الأغنية على القناة الرسمية لرولان مهنا على يوتيوب من خلال الضغط على الرابط التالي:







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- مفاجأة رولان مهنا باللهجة العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.