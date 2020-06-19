مادلين طبر تقدم ”حلوة يادنيا” قريباً

اكدت الفنانة مادلين طبر عن تقديمها برنامج "حلوة يادنيا" قريبا على شاشة TEN. يذاع البرنامج يومي السبت والأحد من كل أسبوع. هذه التجربة ليست المرة الأولى للفنانة مادلين طبر ولكن لها سابق تجربة في قناة المحور ، وهي صحفية قبل أن تكون ممثلة . Advertisements قد يهمك ايضاًً: شاهد أحدث ظهور للفنانة مادلين طبر طبر تؤكّد أن "القمر آخر الدنيا" يُعيد الزمن الذهبي للدراما

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