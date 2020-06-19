هانى شاكر يبعث الأمل فى جمهوره بأغنية ”هتعدى”

طرح الفنان هاني شاكر أغنية جديدة "هتعدى" والتي يبعث من خلالها الأمل لكل الجمهور في الوطن العربي في زمن الكورونا وإن الأزمة ستنتهي قريباً، وتعاون نقيب الموسيقين في الأغنية مع الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم،ومن إنتاج "نجوم ريكوردز"، وتم تسجيل الأغنية داخل أستوديوهات NRP Recording Studios.

وتقول كلمات الأغنية: "هتعدى والله لتعدى..اتقل وهتحلَى وتَحَدَّى..وهتبقى الدنيا دى وردى فى عنينا..الأزمة دى بجد ورتنا..فيه حاجات كانت برة حساباتنا..قربنا من بعضنا فى بيتنا ودَعينا". ويارب هون وسهلّها.. قادر فى ثانية تعدِّلها وحياتنا نرجع نكملها فى سعادة وفهمنا الدرس أهو وشوفنا وعرفنا فى ضعفنا وخوفنا إن إحنا نقوى على ظروفنا بإرادة.

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