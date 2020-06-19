ريم مصطفى تنشر بوستر تشويقي لمسلسل شديد الخطورة

نشرت الفنانة ريم مصطفى علي حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بوستر تشويقي لمسلسل شديد الخطورة شارك في المسلسل عدد كبير من النجوم أحمد العوضي و ناهد رشدي ومحمود حجازي وحمزة العيلي وخالد كمال وهادي الجبار من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي ومن المقرر عرض المسلسل يوم 24 يونيو الشهر الجاري على منصة شاهد .

تدور أحداث المسلسل حول إطار الشائعات التي تنشر علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي تسبب في تهديد الأمن القومي للشعوب.

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