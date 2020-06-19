محمد هنيدى يحول نفسه لفتاة ومنة شلبى لرجل

القاهرة – لايف ستايل
شارك النجم محمد هنيدي فى تريند تحويل الصور، المكتسح مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام بتحويل صورته الأخيرة مع النجمة منة شلبي من الإعلان عن فيلمهما القادم "النمس والإنس"، وظهر هنيدى علي هيئة فتاة ومنة شلبي بشكل رجل.
بدأ "هنيدي" تصوير مشاهده الأولى من فيلمه الجديد "النمس والإنس"، فى ديكور منزله القديم داخل استوديو شريف عرفة، وجمعت هذه المشاهد بينه وبين الفنانة منة شلبى التى تشاركه بطولة العمل.
ويعود النجم محمد هنيدى بفيلم "النمس والإنس" إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم آخر أعماله وهى فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017 بمشاركة درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى ومحمود حافظ، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.
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