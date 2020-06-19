هبه طوجي تطرح اغنية "روح ياقمر" خلال ساعات

تستعد الفنانة اللبنانية هبة طوجي لطرح أغنية جديدة بعنوان "روح يا قمر"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت بيروت. ومن المقرر أن تطرح هبه "روح يا قمر" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وبعض المنصات الالكترونية الشهيرة. ويشار إلي ان كانت طرحت الفنانة هبة طوجي طرحت مؤخرا أغنية "طلعت يا محلا نورها" من كلمات وألحان سيد درويش، اوركسترا أسامة الرحباني. Advertisements قد يهمك ايضا": هبة طوجي تطرح كليب «لحظة يا ريت» عبر اليوتيوب المطربة اللبنانية هبة طوجي تعلن عن حفل عيد الحب أمام الأهرامات

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