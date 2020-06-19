دنيا سمير غانم تنشر صورة تقارن فيها بين طفولتها وشبابها

القاهرة – لايف ستايل شاركت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لها و ذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت دنيا سمير غانم فى الصورة المركبة فى طفولتها وشبابها. وعلقت على الصورة قائلة:"الفانر حبايبى بيدلعونى ما شاء الله "

وجائت تعليقات متابعيها كالتالى :

- لازم القمر ده يتدلع ، وأضاف أخر "بنحبك يا فنانة"

وعلقت أخرى" محتاجين نشوف اعمال جديده بقي". Advertisements

و الجدير بالذكر أن دنيا سمير غانم شاركت في النسخة الإعلانية لحملة تبرعات مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بأغنية تحمل رسالة شكر من القلب إلى كل من يساهمون بالتبرعات لدعم المرضى، خاصة مرضى القلب في ظل هذه الظروف الصعبة، لاحتياجهم رعاية مستمرة وخدمة دقيقة على مدار الساعة حتى في وقت الأزمات لإنقاذ حياتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم. قد يهمك ايضا: دنيا سمير غانم تكشف كواليس صورها النادرة مع الأميرة ديانا دنيا سمير غانم تكشف عن أسرارها داخل الحجر المنزلي

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