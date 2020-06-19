رولا سعد تطل على متابعيها من شرفة منزلها

نشرت الفنانة اللبنانية رولا سعد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صباحية.

وظهرت رولا سعد فى الصورة من شرفة منزلها.

وعلقت رولا سعد لمتابعيها برسالة :" ‏لا تبذل جهدًا كبيرًا . استمتع بوقتك فحسب".

وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.

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أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.

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