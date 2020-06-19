أيتن عامر تطلب من الجمهور الدعاء لرجاء الجداوي بالشفاء

طلبت الفنانة أيتن عامر، من جمهورها ومتابعي حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، الدعاء للفنانة رجاء الجداوي.
ونشرت أيتن صورة لرجاء، مصحوبة بالتعليق التالي "من فضلكوا، ادعوا لمدام رجاء الجداوي، ان ربنا يشفيها ويعافيها ويعفو عنها ويعدي الأزمة دي على خير
جدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تتواجد في مستشفى العزل في الإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل شهر تقريبا.
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