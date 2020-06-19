تفاصيل أغنية روح العشق لـ حسين الجسمي

طرح الفنان حسين الجسمي، أغنية جديدة بعنوان "روح العشق" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك من خلال القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :" عيدك اللي مـَر قلبي وْ كل منـّا في بـلد .. بـحتفل به وآتخيّـل اني هاللحظة معاك ..كلّ عام وإنتَ أجمل شي في عمري إنوجد .. وانا مثل الشمعة هذي روح وذابت في هواك".

إقرأ أيضًا:

نصف ما نريد قوله لا يُكتب.. حسين الجسمي يشارك جمهوره بصورة

بطفي الشمعة وإذا قالو لي أتمنى وعد .. ابتسم وأغمض عيوني وابـتـمنى رضاك .. انا انت وفي المحبة احنا روحين بجسد .. إختصرت الناس فيني وإختصرتك عن سواك".

Advertisements

أغنية "روح العشق" كلمات: العُلا، وألحان وغناء حسين الجسمي، وتوزيع: زيد عادل.

قد يهمك ايضاً:

دينا فؤاد تؤكّد سعادتها بمُشاركتها في "مساء الخير" مع حسين الجسمي

حسين الجسمي يقترب من نصف مليون مشاهدة بـ«بنعدي»